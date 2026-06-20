Между США и Ираном состоятся технические консультации - МИД Пакистана

БАКУ /Trend/ - В швейцарском Бюргенштоке состоятся технические консультации между США и Ираном.

Об этом говорится в сообщении МИД Пакистана.

Согласно информации, переговоры состоятся 21 июня.

"В продолжение подписания Исламабадского меморандума о взаимопонимании 21 июня в Бюргенштоке (Швейцария) состоятся технические переговоры. В обсуждениях примут участие представители США и Ирана, а также посредники из Пакистана и Катара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Пакистан продолжит содействовать данному процессу в качестве посредника с целью дальнейшего продвижения договорённостей, достигнутых в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании.