Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на Кубке Европы

БАКУ /Trend/ - В столице Германии Берлине завершился первый соревновательный день Кубка Европы среди юных дзюдоистов.

Об этом сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

Сборная Азербайджана завершила день с одной медалью. Выступающий в весовой категории 60 кг Расул Ализаде завоевал бронзовую медаль и поднялся на пьедестал почёта.

Азербайджанский дзюдоист одержал победу в поединке за третье место над представителем Франции Люсьеном Тиксье.

Соревнования завершатся 22 июня. В последний день турнира на татами выйдут ещё четыре представителя сборной Азербайджана.