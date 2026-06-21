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Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на Кубке Европы

Общество Материалы 21 июня 2026 05:37 (UTC +04:00)
Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на Кубке Европы

БАКУ /Trend/ - В столице Германии Берлине завершился первый соревновательный день Кубка Европы среди юных дзюдоистов.

Об этом сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

Сборная Азербайджана завершила день с одной медалью. Выступающий в весовой категории 60 кг Расул Ализаде завоевал бронзовую медаль и поднялся на пьедестал почёта.

Азербайджанский дзюдоист одержал победу в поединке за третье место над представителем Франции Люсьеном Тиксье.

Соревнования завершатся 22 июня. В последний день турнира на татами выйдут ещё четыре представителя сборной Азербайджана.

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