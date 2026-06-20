Иранская делегация отправится на переговоры в Швейцарию – МИД

БАКУ /Trend/ - Иранская делегация в ближайшие часы отправится в Швейцарию для проведения переговоров с американской стороной.

Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи в заявлении местным СМИ.

"Цель визита заключается в том, чтобы потребовать от противоположной стороны выполнения своих обязательств", - сказал он.

Багаи заявил, что иранская делегация намерена в ходе визита определить, как другая сторона будет выполнять свои обязательства. "Если не будет выполнена даже небольшая часть меморандума о взаимопонимании, это поставит под сомнение все соглашение. Иранская сторона выполнила свои обязательства и ожидает, что другая сторона также выполнит свои обязательства. Несоблюдение Израилем договоренности о прекращении огня в Ливане является очевидным нарушением меморандума о взаимопонимании", - отметил он.

Представитель МИД Ирана добавил, что иранская сторона не подписывала никаких обязательств, которые не будут выполнены. Эти обязательства были подписаны после нескольких недель интенсивных дискуссий и усилий посредников, и иранская сторона приложит все усилия для их выполнения.

Отметим, что в связи с тем, что по ядерной программе между США и Ираном не было достигнуто конкретных результатов, 28 февраля США и Израиль начали наносить военные авиаудары по Ирану, и с того же дня Иран наносил ракетные удары и удары беспилотниками по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан меморандум о мире. Меморандум подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. С 19 июня вышеупомянутый меморандум вступил в силу.