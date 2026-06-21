Узбекистан и Катар обсудили расширение сотрудничества в IT-сфере

БАКУ /Trend/ - Министр цифровых технологий Республики Узбекистан Шерзод Шерматов провёл официальную встречу с основателем и председателем правления катарского холдинга MBK Holding шейхом Мансуром бин Халифой Аль Тани.

Переговоры были посвящены оценке технологического потенциала Узбекистана и обсуждению возможностей привлечения катарских инвестиций в национальную IT-отрасль.

В рамках визита зарубежной делегации была представлена подробная презентация институциональных реформ, реализуемых в сфере цифровой экономики страны.

Катарская сторона подробно ознакомилась с экосистемой IT Park Uzbekistan, действующими правовыми льготами для международных компаний, мерами поддержки стартапов, а также с динамикой экспорта отечественных IT-услуг.

Отдельное внимание инвесторов привели темпы роста числа резидентов технопарка и достижения в сфере глобального аутсорсинга (BPO).

В ходе последующих переговоров Шерзод Шерматов и шейх Мансур бин Халифа Аль Тани определили направления для возможного запуска совместных высокотехнологичных проектов. Особый акцент был сделан на развитии человеческого капитала и подготовке кадров, при этом отмечалась высокая готовность молодых специалистов Узбекистана к участию в международных проектах.

Стороны также обсудили инфраструктурные и правовые гарантии, созданные в стране для защиты катарских инвестиций, а также перспективы расширения сектора дистанционных услуг.