Обнародован объем экспорта нефти по БТД

БАКУ /Trend/ - В янвaре-мае текущего года объем транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) составил 10 миллионов 556,4 тысячи тонн.

Об этом говорится в отчете Государственного комитета по статистике Азербайджана.

Согласно данным, этот показатель на 1 млн 89,7 тысячи тонн, или на 9,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Так, в январе-мае 2025 года по BTC было транспортировано 11 млн 646,1 тысячи тонн нефти.

За отчетный период 82,4 процента (8 700,0 тысячи тонн) нефти, прокачанной по трубопроводу BTC, составила нефть, добытая в Азербайджане, а 17,6 процента (1 856,4 тысячи тонн) — транзитная нефть из Туркменистана и Казахстана.