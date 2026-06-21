Азербайджанский боксер завоевал золотую медаль на Кубке мира

БАКУ/ Trend/ - Азербайджанский боксер Саидджамшид Джафаров стал победителем Кубка мира, проходившего в китайском городе Гуйян.

Представитель национальной сборной Азербайджана, выступающий в весовой категории до 75 кг, в финале встретился с Рами Киуаном (Болгария).

Выиграв все три раунда, Джафаров одержал уверенную победу со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28) и завоевал золотую медаль Кубка мира.

Таким образом, национальная сборная Азербайджана завершила турнир, в котором участвовали 300 спортсменов из 40 стран и который является вторым рейтинговым соревнованием года, с 1 золотой и 2 бронзовыми медалями. Ранее бронзовые награды завоевали азербайджанские боксеры Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Альфонсо Домингес (90 кг), заняв третьи места.

