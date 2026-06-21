В Иране сократились налоговые поступления

БАКУ /Trend/ - За два месяца текущего иранского года (с 21 марта по 21 мая 2026 года) налоговые поступления в Иране сократились на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта по 21 мая 2025 года).

Об этом говорится в сообщении Организации по налоговым вопросам Ирана.

"За два месяца текущего иранского года налоговые поступления в Иране составили 1,52 квадриллиона риалов (примерно 1,2 миллиарда долларов США). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления сократились на 30 процентов. В аналогичный период прошлого года налоговые поступления составили 2,16 квадриллиона риалов (примерно 1,66 миллиарда долларов США)", — говорится в сообщении.

Согласно данным, три года назад за два месяца налоговые поступления составили 610 триллионов риалов (примерно 469 миллионов долларов США), а два года назад за аналогичный период — 1,25 квадриллиона риалов (примерно 961 миллион долларов США).

Отметим, что причинами сокращения налоговых поступлений могли стать военные действия продолжительностью 40 дней, снижение экономической активности, изменение сроков поступления налоговых доходов, а также процессы, связанные с исполнением налогового законодательства.

В прошлом иранском году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) налоговые поступления составили 17 квадриллионов риалов (примерно 12,8 миллиарда долларов США). По сравнению с предыдущим годом (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) этот показатель вырос на 37 процентов.

Следует отметить, что налоговые доходы включают налоги с юридических лиц, подоходный налог, налог на имущество и другие виды налоговых поступлений. В последние годы эти доходы играют существенную роль в формировании государственного бюджета страны.

Поскольку между США и Ираном не удалось достичь конкретных результатов по вопросу ядерной программы, 28 февраля США и Израиль начали наносить авиаудары по территории Ирана. В ответ Иран с того же дня начал обстреливать Израиль и объекты США в регионе с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан мирный меморандум. Документ подписали президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент США Дональд Трамп. С 19 июня данный меморандум вступил в силу.