МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Всемирным днем беженцев

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 20 июня – Всемирным днем беженцев.

Соответствующее заявление опубликовано на странице министерства в соцсети X.

"20 июня — во Всемирный день беженцев — мы выражаем солидарность с миллионами беженцев и насильственно перемещённых лиц по всему миру, которые продолжают сталкиваться с огромными трудностями, неопределённостью, а также утратой своих домов и средств к существованию.

Для Азербайджана проблема вынужденного перемещения имеет особое значение. В результате агрессии и оккупации территорий Азербайджана более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, пережив десятилетия перемещения и лишений. Права этих людей были грубо нарушены, а их дома, общины и культурное наследие — уничтожены.

Сегодня, после восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, в ранее оккупированных районах реализуется беспрецедентная программа восстановления и реабилитации. В рамках программы «Великое возвращение» бывшие вынужденные переселенцы постепенно возвращаются на свои родные земли в условиях безопасности, достоинства и защищённости, восстанавливая свою жизнь и общины после многих лет перемещения.

Азербайджан остаётся приверженным поддержке международных усилий, направленных на устранение коренных причин вынужденного перемещения, продвижение долгосрочных решений для беженцев и внутренне перемещённых лиц, а также соблюдение норм и принципов международного права.

В этот Всемирный день беженцев мы отдаём дань стойкости и мужеству беженцев и внутренне перемещённых лиц по всему миру и подтверждаем нашу приверженность тому, чтобы все насильственно перемещённые лица однажды смогли вернуться домой и жить в мире, достоинстве и процветании", — говорится в заявлении.