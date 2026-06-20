Назван объем иностранных инвестиций, привлеченных в иранскую провинцию Тегеран

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) в провинцию Тегеран, расположенную на севере Ирана, было привлечено около 1,9 миллиарда долларов иностранных инвестиций.

Об этом сказал гендиректор управления министерства экономических дел и финансов Ирана по провинции Тегеран Давуд Табарса.

По его словам, для привлечения указанного объема иностранных инвестиций в провинции было утверждено 77 инвестиционных проектов.

"Из указанного объема иностранных инвестиций 66,4 миллиона долларов уже вложены в различные направления. Это свидетельствует о привлечении иностранного капитала в различные экономические сферы и практическом начале работ", — заявил он.

Табарса отметил, что расширение инвестиционных возможностей, упрощение процессов привлечения капитала и поддержка инвесторов являются основными причинами роста доли иностранных инвестиций в провинции.

Он добавил, что направление иностранных инвестиций в проекты, способные создавать добавленную стоимость, может сыграть эффективную роль в экономическом развитии, росте занятости и укреплении конкурентоспособности региона.

Отметим, что в Иране предусмотрены различные упрощения и возможности для привлечения иностранных инвестиций в различные сектора экономики.