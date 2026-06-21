Назван объем инвестиций на ввод в эксплуатацию парового блока ТЭС "Рудшур" в Иране

БАКУ /Trend/ - На сегодня на паровой блок теплоэлектростанции "Рудшур", расположенной в провинции Меркези Ирана, затрачено 275 миллионов евро.

Об этом заявил министр энергетики Ирана Аббас Алиабади в ходе мероприятия, организованного в видеоформате в связи с вводом в эксплуатацию парового блока тепловой электростанции "Рудшур", сообщает корреспондент Trend.

По его словам, данный паровой блок будет передавать в электрическую сеть страны 345 мегаватт электроэнергии.

Алиабади отметил, что благодаря работе этого блока ежегодно будет экономиться 700 000 000 кубических метров жидкого топлива.

Иранский министр добавил, что в настоящее время потенциал производства электроэнергии электростанциями страны превысил 100 500 мегаватт. До конца срока полномочий нынешнего правительства (находится у власти с августа 2024 года) прилагаются усилия для увеличения потенциала производства электроэнергии в Иране до 130 000 мегаватт.

Отметим, что тепловая электростанция "Рудшур" состоит из трех газовых турбин, трех котлов-утилизаторов (HRSG) и одной паровой турбины. Эта станция играет важную роль в повышении эффективности производства электроэнергии.