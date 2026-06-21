Объявлены результаты экзамена на управленческие навыки шестого конкурса «Восхождение»

БАКУ/ Trend/ - Из 1440 кандидатов, принявших участие 14 июня в экзамене на управленческие навыки шестого конкурса «Восхождение» (Yüksəliş), в полуфинальный этап прошел 331 человек.

Экзамен на управленческие навыки конкурса «Восхождение» состоял из трех частей: блоков «Задания на основе фиксированных ситуаций», «Задания на основе разветвленных ситуаций» и инструмента «Эмоциональный интеллект». В ходе экзамена, общая продолжительность которого составила 4 часа, участникам было предложено в общей сложности 120 заданий.

Как сообщили в Рабочей группе конкурса, по итогам экзамена проходной балл по экзамену на управленческие навыки был установлен на уровне 560 баллов по Т-шкале.

Т-шкала – один из методов оценивания, используемых на экзаменах TOEFL, GMAT, SAT и других международных экзаменах. Этот широко применяемый в международной практике метод позволяет оценивать результаты участников на основе единых и сопоставимых критериев. Цель применения Т-шкалы – обеспечение справедливого и объективного оценивания на конкурсе.

Успешно сдавшие экзамен участники получили право участвовать в следующем этапе шестого конкурса «Восхождение» – в полуфинале. Среди прошедших в полуфинал 265 человек составляют мужчины, 66 – женщины.

Анализ по возрастным группам показывает, что наилучший результат среди добившихся успеха кандидатов зафиксирован в возрастной категории от 21 до 30 лет. Из получивших право участвовать в следующем этапе 191 человек находится в возрасте 21–30 лет, 133 человека – 31–40 лет, 7 человек – 41–51 года.

По экономическим районам самый высокий показатель зафиксирован по городу Баку. Из столицы право участвовать в следующем этапе получили 192 кандидата. Далее следуют Шеки-Загатальский, Газах-Товузский и Карабахский экономические районы, от каждого из которых прошли по 16 человек, а также Лянкяран-Астаринский экономический район – 15 участников.

С точки зрения показателей образования наибольшее число успешно прошедших конкурс среди бакалавров и магистров составляют выпускники Азербайджанского государственного экономического университета, Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики и Университета АДА.

На уровнях докторантуры и аспирантуры лидирующие позиции заняли Азербайджанский государственный экономический университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Бакинский государственный университет, Академия государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, а также Институт экономики Министерства науки и образования Азербайджанской Республики.

Согласно результатам на уровне бакалавриата, большинство участников получили высшее образование в Азербайджане – 296 человек. Число получивших образование на бакалавриате за рубежом составило 28 человек. Еще 7 человек получили образование на этом уровне как в Азербайджане, так и за рубежом.

Заслуживают внимания показатели по магистратуре. В общей сложности магистерское образование имеют 270 участников. Из них 179 обучались в Азербайджане, 67 – за рубежом. Кроме того, 24 участника получили магистерское образование как в Азербайджане, так и в иностранных государствах.

Число участников, обучавшихся в докторантуре и аспирантуре, составило 38 человек: 30 из них получили образование в Азербайджане, 7 – за рубежом. Один участник проходил обучение как в Азербайджанской Республике, так и за ее пределами.

Согласно распределению по секторам занятости, 52,0% кандидатов, прошедших в следующий этап, представляют государственный сектор, 44,24% – частный сектор, 1,31% – неправительственные организации, а 2,36% – международные структуры.

Напомним, что конкурс «Восхождение» был учрежден в соответствии с Распоряжением Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года с целью выявления и поддержки перспективных руководителей с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими навыками, а также создания в стране банка кадрового резерва.

10 декабря 2025 года Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении шестого конкурса «Восхождение».