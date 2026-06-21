Увеличился объем иностранных активов Центрального банка Ирана

БАКУ/Trend/ - Объем иностранных активов Центрального банка Ирана по состоянию на конец 11-го месяца прошлого иранского года (19 февраля 2026 года) увеличился на 98 процентов по сравнению с концом аналогичного месяца предыдущего года (18 февраля 2025 года).

Об этом свидетельствуют данные статистики Центрального банка Ирана.

"В конце 11-го месяца объем иностранных активов Центрального банка Ирана составил 60,2 квадриллиона риалов (примерно 46,3 миллиарда долларов)", — говорится в статистике.

В аналогичный период предыдущего года объем иностранных активов Центрального банка составлял около 30,4 квадриллиона риалов (примерно 23,4 миллиарда долларов).

Отметим, что в конце 11-го месяца прошлого года стоимость иностранных активов иранских банков составила около 136 квадриллионов риалов (примерно 104 миллиарда долларов). Стоимость иностранных активов выросла на 77 процентов по сравнению с концом аналогичного месяца предыдущего года.

Общий объем активов и обязательств иранских банков и финансовых учреждений на конец 11-го месяца составил 486 квадриллионов риалов (около 370 миллиардов долларов), что на 58,6 процента больше в годовом выражении.

Таким образом, рост иностранных активов Центрального банка Ирана может оказать положительное влияние на экономическую динамику страны, однако на ситуацию по-прежнему влияют действующие санкции и ограниченные внешнеэкономические условия.