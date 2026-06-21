Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 21 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства Мазеном Торки Саудом аль-Кади.

Отметив, что отношения между Азербайджаном и Иорданией строятся на основе дружбы и братства, глава государства подчеркнул, что наши страны всегда демонстрируют взаимную поддержку, выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, межпарламентской и других сферах.

Коснувшись значения участия Мазена Торки Сауда аль-Кади в предстоящей в Баку 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что этот визит будет способствовать развитию двусторонних отношений, в то же время он создает хорошую возможность для обсуждения перспектив взаимодействия между законодательными органами двух стран.

Мазен Торки Сауд аль-Кади передал главе государства приветствия Короля Иордании Абдаллы II ибн Аль-Хусейна.

Поблагодарив за приветствия, Президент Ильхам Алиев попросил передать и его приветствия Королю Иордании. Глава государства пригласил Короля Абдалу II ибн Аль-Хусейна посетить нашу страну с визитом.

Выразив признательность главе государства за прием и оказанное гостеприимство, гость расценил это как показатель дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Иорданией.

Он с удовлетворением подчеркнул, что благодаря политической воле Президента Азербайджана и Короля Иордании отношения между двумя странами успешно развиваются.

Гость отметил, что в результате проводимой Президентом Ильхамом Алиевым дальновидной и мудрой политики сегодня Азербайджан превратился в прекрасную и безопасную страну. Он также подчеркнул, что существующее в Азербайджане тесное единство народа и власти свидетельствует об обеспечении общественной справедливости в стране благодаря проводимой главой государства политике.

Отметив, что Азербайджан всегда с большим вниманием относится к сотрудничеству в рамках Организации исламского сотрудничества, а также к вопросам, волнующим арабский и исламский мир, постоянно поддерживает исламскую солидарность, Мазен Торки Сауд аль-Кади сказал, что однозначная и справедливая позиция нашей страны в палестинском вопросе высоко ценится.

Еще раз поздравив с обеспечением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, гость подчеркнул, что под руководством Президента Ильхама Алиева в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся широкомасштабные строительно-восстановительные работы.

Мазен Торки Сауд аль-Кади также отметил, что красота и чистота города Баку произвели на него большое впечатление.

Поблагодарив за добрые слова, глава государства, в свою очередь, подчеркнул, что под руководством Короля Абдаллы II ибн Аль Хусейна Иордания также успешно развивается.

Отметив, что Азербайджан постоянно демонстрирует поддержку исламской солидарности, Президент Ильхам Алиев сказал, что в палестинском вопросе наша страна всегда поддерживала решение на основе принципа двух государств со столицей в Аль-Кудс аш-Шарифе.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах отношений, будущих контактах и других вопросах, представляющих взаимный интерес.