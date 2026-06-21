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Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства (ФОТО)

Политика Материалы 21 июня 2026 11:52 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана
Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ/ Trend/ - 21 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства Мазеном Торки Саудом аль-Кади.

Отметив, что отношения между Азербайджаном и Иорданией строятся на основе дружбы и братства, глава государства подчеркнул, что наши страны всегда демонстрируют взаимную поддержку, выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, межпарламентской и других сферах.

Коснувшись значения участия Мазена Торки Сауда аль-Кади в предстоящей в Баку 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что этот визит будет способствовать развитию двусторонних отношений, в то же время он создает хорошую возможность для обсуждения перспектив взаимодействия между законодательными органами двух стран.

Мазен Торки Сауд аль-Кади передал главе государства приветствия Короля Иордании Абдаллы II ибн Аль-Хусейна.

Поблагодарив за приветствия, Президент Ильхам Алиев попросил передать и его приветствия Королю Иордании. Глава государства пригласил Короля Абдалу II ибн Аль-Хусейна посетить нашу страну с визитом.

Выразив признательность главе государства за прием и оказанное гостеприимство, гость расценил это как показатель дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Иорданией.

Он с удовлетворением подчеркнул, что благодаря политической воле Президента Азербайджана и Короля Иордании отношения между двумя странами успешно развиваются.

Гость отметил, что в результате проводимой Президентом Ильхамом Алиевым дальновидной и мудрой политики сегодня Азербайджан превратился в прекрасную и безопасную страну. Он также подчеркнул, что существующее в Азербайджане тесное единство народа и власти свидетельствует об обеспечении общественной справедливости в стране благодаря проводимой главой государства политике.

Отметив, что Азербайджан всегда с большим вниманием относится к сотрудничеству в рамках Организации исламского сотрудничества, а также к вопросам, волнующим арабский и исламский мир, постоянно поддерживает исламскую солидарность, Мазен Торки Сауд аль-Кади сказал, что однозначная и справедливая позиция нашей страны в палестинском вопросе высоко ценится.

Еще раз поздравив с обеспечением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, гость подчеркнул, что под руководством Президента Ильхама Алиева в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся широкомасштабные строительно-восстановительные работы.

Мазен Торки Сауд аль-Кади также отметил, что красота и чистота города Баку произвели на него большое впечатление.

Поблагодарив за добрые слова, глава государства, в свою очередь, подчеркнул, что под руководством Короля Абдаллы II ибн Аль Хусейна Иордания также успешно развивается.

Отметив, что Азербайджан постоянно демонстрирует поддержку исламской солидарности, Президент Ильхам Алиев сказал, что в палестинском вопросе наша страна всегда поддерживала решение на основе принципа двух государств со столицей в Аль-Кудс аш-Шарифе.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах отношений, будущих контактах и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства (ФОТО)

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