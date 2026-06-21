Узбекистан и Индонезия усиливают экономическое партнерство

БАКУ /Trend/ - В рамках Ташкентского международного инвестиционного форума (ТМИФ-2026) прошли двусторонние переговоры между заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Иброхимом Эргашевым и заместителем министра торговли Индонезии Дья Роро Эсти.

Основное внимание было уделено ускорению развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Стороны отметили положительную динамику деловых связей: по итогам 2025 года взаимный товарооборот вырос на 82% и достиг 150,8 млн долларов США.

Для закрепления достигнутого прогресса достигнута принципиальная договоренность об активизации работы над соглашением о свободной торговле (FTA).

Отдельно обсуждались меры по устранению нетарифных барьеров. Узбекская сторона подняла вопрос упрощения фитосанитарных и карантинных требований, что должно способствовать росту экспорта на рынок Индонезии.

Также стороны выразили намерение развивать прямое сотрудничество между представителями малого и среднего бизнеса двух стран.