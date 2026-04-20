Rabitəbank вошел в список банков с наибольшим количеством жалоб

БАКУ /Trend/ - Опубликован список банков Азербайджана с наибольшим количеством жалоб за март.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, в марте ОАО Rabitəbank заняло 8-е место в рейтинге банков с наибольшим числом жалоб с индексом жалоб 1,24, что соответствует среднему уровню по данному показателю.

"Индекс был рассчитан на основе принципа пропорциональности жалоб, полученных Центральным банком относительно обслуживания клиентов каждого банка, с учетом объема и масштаба предоставляемых этим банком финансовых услуг", - говорится в заявлении ЦБА.

Отметим, что Rabitəbank начал свою деятельность в 1993 году.

Председателем совета директоров банка является Айдын Гусейнов, а председателем наблюдательного совета - Закир Нуриев. Уставный капитал банка составляет 101,3 миллиона манатов. 38,6% акций банка принадлежат Рауфу Алиеву, 34,64% - Валиде Аббасовой, 13,51% - Закиру Нуриеву, 9,11% - Диляре Нуриевой, а 4,14% - другим юридическим и физическим лицам, включая ООО «Азтелеком» и «АзИнТелеком», принадлежащие Министерству цифрового развития и транспорта, Государственному управлению радиочастот и производственному объединению «Радиотелевизионно вещание и спутниковая связь», ОАО «Баку Телеграф» и ООО «Баксель».