БАКУ /Trend/ - На данный момент 39 граждан России эвакуированы из Ирана через границу с Азербайджаном, передает в понедельник Trend со ссылкой на посольство РФ в Баку.

Посольство России в Азербайджане сообщает, что 1 марта 2026 года начался организованный переход российскими гражданами государственной границы между Ираном и Азербайджаном через пропускной пункт «Астара».

«По состоянию на текущий момент границу пересекли 39 граждан Российской Федерации. Сотрудники посольства России в Баку в плотной координации с азербайджанскими властями продолжают оказывать всестороннюю поддержку соотечественникам», - говорится в сообщении диппредставительства.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.