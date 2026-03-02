Еврокомиссар о дальнейшем расширении Южного газового коридора (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Дальнейшее расширение пропускной способности Южного газового коридора должно соответствовать рыночным ценам и спросу.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend европейский комиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен в преддверии заседания Консультативного совета Южного газового коридора, которое пройдет в Баку 3 марта.

«Прежде всего, важно отметить, чего мы уже достигли вместе. За последние годы мы значительно увеличили европейский импорт газа из Азербайджана — сегодня Европа покупает примерно половину всех азербайджанских экспортных поставок газа. Это свидетельство эффективного энергетического партнерства.

В январе этого года произошло первое расширение Трансадриатического газопровода — дополнительно 1,2 миллиарда кубометров в год, что означает дополнительные поставки газа на европейский рынок в 2026 году. И нельзя забывать об экономическом эффекте: с момента запуска Южного газового коридора он стал важным драйвером роста азербайджанской экономики. Экспорт газа в Италию, Грецию и Болгарию принес около €24 млрд дохода к 2024 году с момента начала коммерческих поставок по Трансадриатическому газопроводу. Это реальный, ощутимый рост», — сказал он.

Йоргенсен подчеркнул, что в будущем дальнейшее расширение должно соответствовать рыночным ценам и спросу.

«ЕС больше не финансирует международную газовую инфраструктуру из своего бюджета. Дальнейшее расширение коридора должно основываться на коммерческих инвестициях в сочетании с возможным финансированием со стороны международных финансовых институтов», — добавил он.

Отметим, что первоначальная пропускная способность TAP составляет 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров. В 2022 году Азербайджан и Еврокомиссия подписали меморандум об удвоении поставок газа через Южный газовый коридор до 2027 года.