Южный Кавказ может стать ключевым местом для европейский инвестиций в «чистые» технологии – Еврокомиссар (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Южный Кавказ может стать ключевым местом для европейский инвестиций в «чистые» технологии.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend европейский комиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен в преддверии заседания Консультативного совета Южного газового коридора, которое пройдет в Баку 3 марта.

«В рамках нашей стратегии для Черного моря мы продвигаем «Повестку связности» для укрепления связей в транспортной, цифровой и энергетической инфраструктуре. Я вижу огромный потенциал в области электроэнергетики и возобновляемых источников энергии в этом регионе. Электроэнергетическая связность крайне важна для снижения затрат на энергосистему, интеграции большего количества ВИЭ и обеспечения двустороннего потока электроэнергии и торговли ею. Мы хотим укрепить национальные энергетические системы и создать стратегические двусторонние трансмиссионные интерконнекторы в регионе. Это увеличит региональную торговлю электроэнергией и обеспечит наилучшее использование распределенных по региону возобновляемых источников энергии», - сказал он.

Йоргенсен отметил, что существует значительный потенциал для углубленного сотрудничества с Азербайджаном и соседними странами в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и сетей.

«Европейские компании ищут возможности для применения своих технологий, финансов и опыта. Южный Кавказ может стать ключевым местом для инвестиций в «чистые» технологии. Правительства, финансовые институты и частный сектор могут работать совместно, чтобы сделать это реальностью. Со стороны ЕС мы готовы рассмотреть дальнейшую поддержку, включая мобилизацию гарантий, инструменты смешанного финансирования и регуляторную поддержку», — пояснил он.