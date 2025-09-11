Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Между Ардебилем и Азербайджаном возможно развитие экономических связей - Пезешкиан

Экономика Материалы 11 сентября 2025 12:49 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Между иранской провинцией Ардебиль и Азербайджаном можно развить экономические возможности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с инвесторами и предпринимателями в провинции Ардебиль, расположенной на северо-западе страны.

Президент подчеркнул, что Ардебиль граничит с Азербайджаном и обладает значительным потенциалом.

Пезешкиан сказал, что если подойти к развитию Ардебиля по иному, то многие экономические проблемы можно будет решить. В этом регионе с большими возможностями можно развивать экономику с помощью новой стратегии.

Отметим, что сегодня Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил провинцию Ардебиль и принял участие в мероприятиях, посвященных вводу в эксплуатацию ряда проектов.

