Азербайджанским компаниям будут предоставлять информацию о потенциальных инфраструктурных проектах в Израиле - Юсиф Абдуллаев

БАКУ /Trend/ - Азербайджанским компаниям будут предоставлять информацию о потенциальных инфраструктурных проектах в Израиле.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе бизнес-форума Азербайджан–Израиль в Баку.

"Совместно с нашими коллегами из Израиля мы договорились касательно информации, предоставляемой министерством финансов Израиля относительно предстоящих инфраструктурных проектов в стране. Мы будем распространять эту информацию среди азербайджанских компаний для повышения осведомлённости о потенциальных партнёрствах", - сказал Ю.Абдуллаев.

Он также отметил, что AZPROMO обсудило с коллегами из Израиля практические шаги по привлечению азербайджанских компаний в проекты промышленной инфраструктуры в Израиле.

"Мы договорились о согласовании ориентированной на развитие Израиля бизнес-повестки и определении компаний, которые могут быть заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества", - сказал Ю.Абдуллаев.