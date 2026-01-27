MEDİA выступило с заявлением в связи с фейковой информацией, распространенной от имени Хикмета Гаджиева

БАКУ /Trend/ - Через ряд аккаунтов в социальных сетях было распространено видео с использованием технологии deepfake, якобы от имени помощника Президента Азербайджана – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева. Видео содержит недостоверную информацию и не отражает реальность.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на заявление Агентства развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA).

Отмечается, что данный пример дезинформации, созданный с помощью искусственного интеллекта, направлен на введение общественности в заблуждение, подрыв отношений между Азербайджаном и Турцией, нанесение ущерба существующему стратегическому партнерству двух братских стран и подрыв взаимного доверия.

"Мы призываем общество доверять только информации из официальных источников, а журналистов и общественных деятелей - всегда проявлять принципиальность в подобных случаях, быть бдительными в условиях распространения кампаний с ложной информацией и контента, созданного с использованием технологий deepfake", - говорится в сообщении MEDİA.

В то же время Агентство призывает владельцев социальных сетей и соответствующие органы оперативно удалять вредоносный и фейковый контент и принимать меры для предотвращения подобных случаев, используя эффективные механизмы.