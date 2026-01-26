95 лет истории в звуках! Оркестр народных инструментов имени Саида Рустамова выступил с концертом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся концерт заслуженного коллектива Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова, подарившего зрителям вечер музыки, вобравшей в себя богатство национальной традиции и современное звучание, сообщает Trend Life.

Концерт прошёл под руководством художественного руководителя и главного дирижёра, лауреата Президентской премии Мустафы Ашурова. Программа включала произведения выдающихся представителей азербайджанской музыкальной культуры, которые гармонично сочетали классические традиции с современными интерпретациями. Особое внимание зрителей привлекли новые аранжировки, созданные специально для этого вечера, демонстрирующие богатый и разнообразный репертуар оркестра.

Заслуженный коллектив имени Саида Рустамова известен своим мастерством в исполнении национальных музыкальных произведений, и каждая композиция концерта была наполнена виртуозностью, душевной выразительностью и высокой художественной культурой. Оркестр не только сохраняет традиции азербайджанской музыкальной школы, но и смело внедряет новые формы и звучания, позволяя классике зазвучать в современном контексте.

Отметим, что в 2026 году коллектив отметит 95-летие со дня основания. В течение года запланирован ряд юбилейных мероприятий и концертов, посвящённых этой знаменательной дате, что позволит широкой публике вновь прикоснуться к богатой истории и выдающемуся творчеству оркестра.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!