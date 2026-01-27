Президент Ильхам Алиев заложил фундамент предприятия по производству полипропиленовых и ламинированных мешков в Сумгайытском промышленном парке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 27 января заложил фундамент предприятия по производству полипропиленовых и ламинированных мешков ООО Nun в Сумгайытском промышленном парке, сообщает во вторник Trend.



Новость обновляется