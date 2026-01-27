Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент предприятия по производству полипропиленовых и ламинированных мешков в Сумгайытском промышленном парке (ФОТО)

Политика Материалы 27 января 2026 12:24 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент предприятия по производству полипропиленовых и ламинированных мешков в Сумгайытском промышленном парке (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 27 января заложил фундамент предприятия по производству полипропиленовых и ламинированных мешков ООО Nun в Сумгайытском промышленном парке, сообщает во вторник Trend.

Новость обновляется

