БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
27 января заложил фундамент предприятия по производству
полипропиленовых и ламинированных мешков ООО Nun в Сумгайытском
промышленном парке, сообщает во вторник Trend.
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент предприятия по производству полипропиленовых и ламинированных мешков в Сумгайытском промышленном парке (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
