SOFAZ подвел итоги 2025 года

БАКУ /Trend/ - Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (SOFAZ) по сравнению с началом 2025 года увеличились на 22,5% и достигли 73,54 миллиарда долларов США против 60 миллиардов долларов на начало года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на SOFAZ.

За отчетный период доходы SOFAZ составили 37,6 миллиарда манатов, а расходы – 14,6 миллиарда манатов. При этом доходы от продажи углеводородов по нефтегазовым соглашениям составили 9,5 миллиарда манатов.

Кроме того, доходность инвестиций SOFAZ составила 6,2%, что привело к получению инвестиционного дохода в размере 6,9 миллиарда манатов, или 4 миллиардов долларов США.

SOFAZ отмечает, что активы фонда на начало 2025 года составляли 60 031,4 миллиона долларов США (102 053,3 миллиона манатов), а на 31 декабря 2025 года, по сравнению с началом года, увеличились на 22,5% и достигли 73 541,5 миллиона долларов США (125 020,5 миллиона манатов).

За период с января по декабрь 2025 года общий доход SOFAZ составил 37 594,4 миллиона манатов. В этот период доходы фонда по бюджету составили 17 160,4 миллиона манатов, а внебюджетные доходы, связанные с изменением валютных курсов и цен на золото, составили 20 434,0 миллиона манатов. Расходы по бюджету за отчетный период составили 14 627,2 миллиона манатов.

Бюджетные доходы:

Доходы от нефти и газа. В период с января по декабрь 2025 года доходы SOFAZ от реализации нефтегазовых соглашений составили 10 266,3 миллиона манатов, включая:

доход от продажи нефти и газа по соглашениям о долевом участии – 9 497,0 миллиона манатов,

бонусные выплаты и транзитные доходы – 765,7 миллиона манатов,

платежи по акрахесу – 3,6 миллиона манатов.

Отметим, что в этот период SOFAZ получил 8 292,9 миллиона манатов с месторождения АЧГ и 958,8 миллиона манатов с месторождения Шах-Дениз (газ и конденсат).

Инвестиционный доход. Доходность по управлению средствами фонда составила 6,2%, что обеспечило доход в размере 6 894,1 миллиона манатов.

Бюджетные расходы:

Трансферты в бюджет. В отчетном периоде в рамках исполнения бюджета 2025 года 14 481,0 миллиона манатов было перечислено в государственный бюджет.

Проектные расходы. В период с января по декабрь 2025 года на реализацию продолжающихся проектов было направлено 105,5 миллиона манатов, включая:

18,6 миллиона манатов на финансирование «Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджанской Республики на 2019–2023 годы»,

86,9 миллиона манатов на финансирование «Государственной программы по обучению молодежи в престижных зарубежных вузах на 2022–2028 годы».

Административные расходы. В этот период расходы SOFAZ на управление составили 40,7 миллиона манатов.

Текущее состояние финансовых рынков и влияние на портфель:

В 2025 году тенденции на финансовых рынках оказали положительное влияние на активы SOFAZ.

В США относительное ослабление рынка труда и нереализация ожидаемой инфляции от внедрения тарифов, продолжение мягкой денежно-кредитной политики в Еврозоне и ослабление рынка труда в Великобритании привели к снижению ключевых процентных ставок центральными банками, что положительно сказалось на доходности облигаций. При этом сохраняющиеся высокие процентные ставки по облигациям оставались основным компонентом доходности долговых обязательств SOFAZ.

Акции в портфеле SOFAZ также показали положительную доходность в течение года. Общая устойчивость финансовых показателей компаний, достижения в технологическом секторе, включая искусственный интеллект, а также снижение процентных ставок ведущими центральными банками способствовали позитивной динамике рынков.

В прошлом году доходность инвестиций в недвижимость и инфраструктуру варьировалась в зависимости от секторов. Несмотря на сохраняющееся давление в офисном секторе, высокий спрос на логистическую недвижимость, жилую недвижимость и инфраструктурные активы обеспечил стабильную доходность в этих секторах. В результате портфель недвижимости SOFAZ в 2025 году показал положительную доходность.

На фоне покупок центральными банками, существующей неопределенности и геополитических рисков цены на золото значительно выросли в течение года, достигнув исторического максимума. Это привело к формированию значительных внебюджетных доходов по золотому портфелю SOFAZ.

Отметим, что SOFAZ - это специальный орган, обеспечивающий сбор, эффективное управление и сохранение доходов Азербайджанской Республики, получаемых в рамках соглашений по нефти и газу, с целью их использования для будущих поколений.

Средства Фонда формируются за счет чистых доходов от продажи углеводородов, приходящихся на долю Азербайджанской Республики в соответствии с соглашениями о разделе продукции; бонусов; авансовых платежей, уплачиваемых инвесторами в связи с разработкой углеводородных запасов; дивидендов; доходов от транспортировки нефти и газа по территории Азербайджанской Республики; доходов от активов, переданных инвесторами; доходов от размещения и управления активами Фонда; грантов и иных безвозмездных поступлений; других доходов и поступлений, предусмотренных законодательством.

Средства Фонда могут использоваться для решения важнейших национальных задач в интересах социально-экономического развития страны, а также для строительства и восстановления объектов стратегически важной инфраструктуры.

Кроме того, SOFAZ осуществляет трансферты в государственный бюджет. Определенная часть расходов Фонда направляется на его управление.