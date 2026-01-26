Обсуждено партнерство между Азербайджаном и ВБ

БАКУ /Trend/ - На состоявшейся в министерстве экономики Азербайджана встрече с представителями Всемирного банка был обсужден ход реализации совместных проектов.

Как сообщает Trend, министр экономики Микаил Джаббаров встретился с региональным директором Всемирного банка по инфраструктуре в регионе Европы и Центральной Азии Чарльзом Кормье и региональным директором по Южному Кавказу Роланд Прайс.

В ходе встречи было подчеркнуто, что Азербайджан осуществляет эффективное сотрудничество со Всемирным банком. Отмечена значимость поддержки, оказываемой банком различным секторам экономики страны.

Стороны оценили состояние реализации совместных проектов. Были рассмотрены инициативы, реализуемые в сфере градостроительства, региональные перспективы Среднего коридора, вопросы городской мобильности, а также возможности поддержки инициатив в области возобновляемой энергетики и перехода к «зеленой» экономике.

