Azercell стала первой компанией в Азербайджане, получившей международный сертификат ISO/IEC 27701:2019

Компания подтвердила соответствие международным стандартам в области системы менеджмента частной информации

Лидирующий мобильный оператор получил международный сертификат ISO/IEC 27701:2019, подтверждающий соответствие требованиям в области системы менеджмента частной информации (Privacy Information Management System). Azercell стал первой компанией в Азербайджане, успешно прошедшей официальную аккредитацию, укрепив свои позиции в сфере информационной безопасности.

Получение сертификата еще раз подтверждает, что Azercell применяет системный подход к управлению конфиденциальностью в соответствии с международными стандартами, а также использует прозрачные, надежные и эффективные механизмы контроля при обработке данных клиентов. Сертификация была проведена на основе независимого аудита, осуществленного компанией TÜV Austria.

Кроме того, Azercell успешно продлил сертификат соответствия международному стандарту информационной безопасности ISO/IEC 27001:2022 на следующие 3 года. Данный стандарт определяет системные требования и механизмы контроля для защиты персональных данных, обеспечивая организациям единую основу для обработки информации, соблюдения прав пользователей, минимизации рисков и соответствия международным требованиям в сфере конфиденциальности. Следует отметить, что компания Azercell сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 27001 с 2019 года.

Напомним, что, ISO (Международная Организация по Стандартизации) — это международная федерация, объединяющая национальные органы по стандартизации по всему миру. Организация разрабатывает и утверждает тысячи международных стандартов для товаров, услуг и управленческих практик в различных сферах, включая технологии, безопасность и бизнес-процессы.