Азербайджан добился значительного прогресса в сфере цифровой инфраструктуры - Флориан Зенгстшмид

БАКУ /Trend/ - За последние годы Азербайджан добился значительного прогресса в сфере цифровой инфраструктуры.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель правления Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмид, выступая сегодня в Баку на Саммите по связности в сфере гостеприимства.

Туризм в Азербайджане уже не ограничивается только локациями и достопримечательностями. Сегодня опыт посетителей формируется не только культурой, природой и гостеприимством, но и уровнем цифровой связности.

Он отметил, что наличие и качество связи напрямую влияют на то, как люди планируют свои поездки, принимают решения, перемещаются между локациями и взаимодействуют с сервисами в режиме реального времени.

"Для Азербайджана этот контекст имеет особую актуальность. За последние годы страна добилась значительного прогресса в сфере цифровой инфраструктуры, практически обеспечив универсальное покрытие широкополосным интернетом и продвинув национальные инициативы цифрового развития. Это создает прочную основу не только для развития туризма, но и для позиционирования Азербайджана как надежного и конкурентоспособного принимающего направления для международных деловых мероприятий, конференций и крупных глобальных встреч, где стабильная и высокопроизводительная связь является критически важной".

Флориан Зенгстшмид подчеркнул, что отели и площадки для мероприятий по всей стране внедряют цифровые гостевые сервисы и «умные» решения, в том числе для поддержки международных организаторов мероприятий.

"Одновременно в рамках сотрудничества с HOTREC и Hotel Stars Union Азербайджан привёл систему классификации отелей в соответствие с европейскими стандартами. В результате цифровая готовность и надежная связь, включая Wi-Fi, рассматриваются не как дополнительное преимущество, а как базовый стандарт качества для всех категорий звездности.

Связность также играет ключевую роль в привлечении цифровых кочевников и долгосрочных гостей, в том числе посетителей, совмещающих бизнес и отдых".

Он отметил, что в туризме важно учитывать не только количество прибытий. Продолжительность пребывания и вклад в местную экономику являются не менее значимыми показателями успеха.

"Сильная цифровая инфраструктура поддерживает такой подход и способствует формированию более сбалансированного туристического потока в течение всего года. Мы рассматриваем связность как стратегический фактор конкурентоспособности направления, инноваций и устойчивого развития. Реальный прогресс в этой сфере зависит от тесного сотрудничества между государственным и частным секторами, а также от прочных партнерств между участниками туристического рынка, поставщиками технологий и операторами инфраструктуры.

Обсуждения, проведенные сегодня при поддержке Ookla, являются важным шагом на пути согласования технологий, инфраструктуры и туристической стратегии".