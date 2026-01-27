Пезешкиан принял решение о расширении полномочий глав приграничных провинций

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Масуд Пезешкиан дал указание устранить препятствия на пути расширения полномочий губернаторов приграничных провинций.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на информационный портал президента Ирана.

Отмечается, что 26 января Президент Ирана вместе с рядом министров и губернаторами приграничных провинций провел заседание в Центральном банке Ирана.

На заседании обсуждались препятствия, стоящие на пути импорта необходимых товаров в приграничные провинции и торгового обмена, а также способы устранения этих ограничений.

Президент Пезешкиан отметил, что создание рабочей группы по вопросам продовольственной безопасности и улучшения бытовых условий граждан дало положительные результаты.

Он подчеркнул, что реализация программы по продовольственной безопасности и улучшению бытовых условий граждан позволит существенно снизить экономическое давление на население, вызванное санкциями против страны.

Президент Ирана добавил, что в текущей ситуации необходимо сосредоточить внимание на устранении бюрократических препятствий и решении проблем, связанных с импортом необходимых товаров.

На заседании генеральный директор Центрального банка Ирана Абдулнасир Хеммати сообщил, что, по имеющимся статистическим данным, на сегодняшний день 77 миллионов человек в стране воспользовались средствами, выделенными по программе продовольственной безопасности и улучшения бытовых условий граждан. Благодаря реализации программы на валютном рынке сформировалось правильное направление, а в торговом секторе страны было проведено валютных операций на сумму более 2,25 миллиарда долларов.

Хеммати также отметил, что в рамках программы было выплачено 746 триллионов риалов (примерно 703 миллиона долларов).

Отметим, что, по данным правительства Ирана, до настоящего времени на импорт ряда необходимых товаров и медицинских изделий в страну выделялась иностранная валюта по низкому курсу в виде субсидий. Это приводило к ренте и коррупции, и граждане не могли воспользоваться предоставленными субсидиями. В рамках новой программы каждый гражданин получает средства на покупку ежемесячного набора необходимых товаров стоимостью 10 миллионов риалов (примерно 9,42 доллара). Программа правительства, направленная на поддержку бытовых условий населения, фактически создаёт конкуренцию на рынке.