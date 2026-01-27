Почему Пакистан важен для торговой стратегии Мирзиёева

БАКУ /Trend/ - В феврале 2026 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Пакистан, а 5-6 февраля в Исламабаде пройдет узбекско-пакистанский бизнес-форум. Эти события открывают новый этап сотрудничества двух стран.

Активизация взаимодействия объясняется двумя ключевыми факторами. С одной стороны, речь идет о значительном, но пока не полностью реализованном потенциале торгово-экономического роста. С другой, о продвижении крупного транспортного проекта, который способен придать отношениям дополнительный импульс и создать устойчивую основу для расширения сотрудничества.

Для Узбекистана, не имеющего выхода к морю, доступ к внешним рынкам напрямую зависит от эффективности транспортных коридоров. Высокие тарифы, длительные сроки доставки и зависимость от транзитных маршрутов остаются ключевыми ограничениями для экспорта и инвестиционной активности. В этих условиях развитие более коротких и экономически выгодных маршрутов приобретает стратегическое значение.

Именно здесь интересы Узбекистана и Пакистана во многом совпадают. Пакистан располагает выходом к Аравийскому морю и развитой портовой инфраструктурой, что делает его одним из наиболее перспективных направлений для выхода узбекских товаров на мировые рынки. Для Пакистана, в свою очередь, расширение связей с Узбекистаном означает рост транзитных потоков, загрузку портов и укрепление роли страны как регионального логистического узла между Центральной и Южной Азией. Ключевым проектом в этой логике является Трансафганская железная дорога. Она должна связать Узбекистан с пакистанскими портами через территорию Афганистана и создать прямой сухопутный коридор между Центральной и Южной Азией.

17 июля 2025 года Узбекистан, Пакистан и Афганистан подписали рамочное соглашение о разработке технико-экономического обоснования проекта. Железная дорога протяженностью около 647 км пройдет по маршруту Термез - Найбабад - Майданшахр - Логар - Харлачи и соединится с железнодорожной сетью Пакистана, ведущей к портам Карачи и другим морским терминалам. Предварительная стоимость проекта оценивается в 4,6 млрд долларов.

"Трансафганская железная дорога Узбекистан-Афганистан-Пакистан имеет стратегическое значение для всей Евразии. Этот коридор улучшит торговлю, поддержит экономическое восстановление Афганистана и откроет новые пути к мировым рынкам через южные порты", – заявил после подписания документа глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов.

Ожидается, что реализация проекта Трансафганской железной дороги позволит сократить сроки доставки грузов с нынешних 35-40 дней до 3-5 дней и существенно снизить транспортные расходы. В министерстве транспорта Узбекистана прогнозируют, что к 2035-2040 годам объем перевозок по маршруту может вырасти до 15-20 млн тонн в год. Это создает условия для роста торговли, развития логистической инфраструктуры и привлечения инвестиций в сопутствующие отрасли.

Вместе с тем реализация проекта связана с рядом рисков. Ключевым фактором остается ситуация с безопасностью на территории Афганистана, через которую пройдет основной участок маршрута. Обеспечение стабильности, защиты инфраструктуры и бесперебойного транзита будет напрямую влиять на сроки строительства и дальнейшую эксплуатацию железной дороги.

Дополнительные вызовы касаются финансирования проекта и распределения рисков между участниками. Общая стоимость строительства требует привлечения внешнего капитала, в том числе со стороны международных финансовых институтов, а также механизмов страхования политических и коммерческих рисков. Эксперты также отмечают необходимость согласования технических стандартов, тарифной политики и таможенных процедур между тремя странами, без чего эффект от сокращения сроков доставки может быть частично нивелирован.

На фоне транспортной повестки развивается и торгово-экономическое сотрудничество. В последние годы взаимная торговля между Узбекистаном и Пакистаном стабильно растет. По итогам 2024 года товарооборот между странами составил около 407 млн долларов, а в 2025 году увеличился до 445 млн долларов. Узбекистан стал крупнейшим торговым партнером Пакистана в Центральной Азии. Вместе с тем обе стороны признают, что текущие показатели не отражают реальный потенциал двух экономик.

Одной из ключевых тем предстоящего визита и бизнес-форума станет увеличение взаимной торговли до 2 млрд долларов. Для достижения этой цели планируется расширение перечня товаров, подпадающих под льготный таможенный режим, а также упрощение и унификация таможенных и инспекционных процедур. Это должно сократить сроки поставок и снизить издержки для бизнеса, прежде всего, в сфере сельского хозяйства, текстиля и легкой промышленности.

Важное место в двусторонней повестке занимает промышленная кооперация. Речь идет о проектах в фармацевтике, сельском хозяйстве, добывающей промышленности, электротехнике, текстильной и кожевенной отраслях. Для Узбекистана это означает переход от простой торговли к созданию совместных производств и локализации. Для Пакистана это возможность расширить присутствие на рынке Центральной Азии и рассматривать Узбекистан в качестве производственного и экспортного хаба.

Особое внимание уделяется фармацевтическому сектору. Ежегодный объем импорта лекарственных средств в Узбекистан превышает 3 млрд долларов, поэтому локализация производства рассматривается как один из приоритетов. Пакистанские компании проявляют интерес к размещению производств в Узбекистане, в том числе в специализированных фармацевтических кластерах.

Перспективным направлением остается и горнодобывающий сектор. Пакистанская делегация посетила Алмалыкский горно-металлургический комбинат для оценки возможностей технологического партнерства в освоении медных месторождений. Кроме того, обсуждаются проекты в сфере производства сельскохозяйственной техники и электротехнической продукции, ориентированной как на внутренние рынки, так и на экспорт.

Ожидания от предстоящего визита Президента Узбекистана и бизнес-форума в Исламабаде связаны, прежде всего, с продвижением транспортной повестки и переходом к конкретным решениям. Для рынков это станет сигналом о том, что сотрудничество между Узбекистаном и Пакистаном выходит на более практический уровень.

Двусторонние отношения все более четко выстраиваются вокруг связки транспорта, торговли и промышленной кооперации. Реализация крупных инфраструктурных проектов, прежде всего Транс-афганской железной дороги, способна придать этому сотрудничеству долгосрочный характер и существенно усилить позиции Узбекистана и Пакистана в региональной экономике.