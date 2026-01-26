Армения надеется на участие азербайджанской делегации в COP17

БАКУ /Trend/ - Армения готова принять азербайджанскую делегацию на COP17, официальное приглашение будет направлено в ближайшее время.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал министр окружающей среды Армении Амбарцум Матевосян.

Министр отметил, что Армения надеется на участие азербайджанской делегации в 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17), которая запланирована к проведению 18-30 октября 2026 года в Ереване.

"Мы готовы принять азербайджанскую делегацию. Уведомления о проведении 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии уже направлены всем 196 государствам - участникам, а официальные приглашения будут разосланы в ближайшее время. Все государства-члены проинформированы о датах проведения мероприятия. Я думаю, что будет много высокопоставленных чиновников, министров. Пока рано говорить о том, какие страны подтвердят свое участие", - отметил министр.

