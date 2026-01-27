Арестованы лица, планировавшие терракт против посольства иностранного государства в Азербайджане — операция СГБ (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Арестованы лица, готовившиеся к совершению террористической атаки против посольства иностранного государства в Азербайджане, передает во вторник Trend со ссылкой на Службу Государственной Безопасности (СГБ).

Как сообщается, в ходе оперативно-следственных мероприятий, проведенных Службой Государственной Безопасности, возникли обоснованные подозрения в том, что граждане Азербайджанской Республики - Гулиев Ильгар Ильхам оглу, 2000 года рождения, по прозвищу «Абу Зар аль-Мухаджир», Пириев Амин Эльшад оглу, 2005 года рождения, по прозвищу «Абдурашид», и Ализаде Эльвин Санан оглу, 2005 года рождения, по прозвищу «Абдуррахман аль-Азери», на почве религиозной вражды готовились совершить террористическую атаку против посольства иностранного государства в Баку.

"Указанные лица, вступившие в преступные отношения с членами вооруженной группировки «Вилаяти-Хорасан» террористической организации ИГИЛ, которые в качестве группы лиц, заранее сговорившись, приобрели предметы используемые в качестве оружия для совершения террористической атаки против посольства иностранного государства в Азербайджанской Республике, были задержаны сотрудниками СГБ при приближении к месту расположения посольства", - говорится в сообщении СГБ.

Как отмечается, в связи с фактом Ильгар Гулиев, Амин Пириев и Эльвин Ализаде были привлечены к уголовной ответственности по статьям 28, 214.2.1, 28, 214.2.3 и 28, 214.2.6 (подготовка к терроризму на почве религиозной вражды группой лиц, ранее участвовавших в заговоре, с использованием предметов, применяемых в качестве оружия) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, и по решению суда в отношении них была принята мера пресечения под стражу.

"В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу", - сказали в СГБ.