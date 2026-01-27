Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Узбекистан расширяет аграрное партнёрство с Канадой

Узбекистан Материалы 27 января 2026 04:33 (UTC +04:00)
Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов встретился в рабочем формате с заместителем проректора по международным связям Университета Гуэлфа (Канада) Беном Бредшоу, передает Trend.

Согласно информации, собеседники рассмотрели возможности развития научных исследований, внедрения инноваций и обеспечения устойчивого роста аграрной отрасли. Отдельно была подчеркнута важность тесного взаимодействия науки и практики для эффективного решения ключевых задач сектора.

По итогам переговоров министерство сельского хозяйства Узбекистана, Университет Гуэлфа и агропромышленная компания YASHIL SAHRO подписали Меморандум о взаимопонимании, который формирует прочную правовую базу для долгосрочного и системного сотрудничества в аграрной сфере.

Документ предусматривает проведение агроэкологических исследований, практическое применение научных разработок, внедрение современных технологий и передовых подходов, а также подготовку квалифицированных кадров и обмен опытом между партнёрами.

