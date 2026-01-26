Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджан передал Китаю и Молдове лиц, находившихся в международном розыске

Общество Материалы 26 января 2026 19:55 (UTC +04:00)
Азербайджан передал Китаю и Молдове лиц, находившихся в международном розыске
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Гражданин Узбекистана Рустамов Фируз Фарходович, 1991 года рождения, объявленный в международный розыск компетентными органами Молдовы, а также гражданин Китая Сю Пенгчен, 1974 года рождения, объявленный в международный розыск компетентными органами этой страны, в течение 2025 года были выявлены на территории нашей страны и в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что ходатайства компетентных органов указанных стран о выдаче вышеназванных лиц были направлены Генпрокуратурой для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Согласно Европейской конвенции «Об экстрадиции» от 13 декабря 1957 года и соответствующему соглашению между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой были приняты решения и в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции указанные лица были переданы компетентным органам Молдовы и Китая соответственно.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости