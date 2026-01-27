AZAL повторно напоминает о требовании медицинской страховки для въезда в Грузию с этого года

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL обращает внимание пассажиров, планирующих поездки в Грузию, на действующие требования въезда в страну.

С 1 января 2026 года в Грузии вступило в силу требование об обязательном наличии действующего полиса медицинского страхования для всех иностранных граждан, въезжающих на территорию страны. Требование распространяется на пассажиров, следующих в Грузию с туристическими, деловыми или транзитными целями.

В соответствии с установленными правилами иностранные граждане должны иметь полис медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, действующий на весь период пребывания в стране — с даты въезда до даты выезда. Минимальный размер страхового покрытия должен составлять не менее 30 000 грузинских лари (GEL).

Страховой полис может быть оформлен как в грузинских, так и в иностранных страховых компаниях и должен быть представлен в электронном или бумажном виде на грузинском или английском языке.

Авиакомпания рекомендует пассажирам оформлять медицинскую страховку до вылета, чтобы избежать возможных штрафов, задержек или дополнительных процедур по прибытии.

AZAL напоминает, что требование о наличии медицинской страховки установлено компетентными органами Грузии. Проверка наличия страхового полиса у пассажиров при регистрации на рейс носит информационный характер и направлена на заблаговременное информирование о правилах въезда.

Указанное требование действует в соответствии с законом Грузии «О туризме» и постановлением правительства страны «Об утверждении Правил и условий обязательного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев для туристов, въезжающих в Грузию».