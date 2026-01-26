Азербайджан оказал гуманитарную помощь школе в Кении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство помощи международному развитию (AIDA) при министерстве иностранных дел, в рамках динамично развивающихся отношений между Азербайджаном и Кенией в очередной раз оказало гуманитарную помощь в размере 20 тыс. долларов США специальной школе Чамаканга имени Святой Урсулы в провинции Вихига этой страны.

Как сообщили Trend в посольстве Азербайджана в Кении, 26 января в школе прошла церемония по случаю вручения гуманитарной помощи AIDA, в которой приняли участие заместитель губернатора провинции Вихига Уилберфорс Китиезо, посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев, комиссар провинции Вихига Флоренс Ситава, официальные лица Министерства образования Кении и представители общественности.

Выступая на церемонии, С. Гаджиев подчеркнул важность инклюзивного образования как основного компонента устойчивого развития и равенства. Он рассказал о деятельности Азербайджана в области образования, расширения возможностей молодежи, культуры и здравоохранения в Кении и других африканских странах через Фонд Гейдара Алиева и AIDA.

Заместитель губернатора провинции Вихига Уилберфорс Китиезо оценил гуманитарную деятельность AIDA в Кении как демонстрацию приверженности Азербайджана устойчивому развитию и сотрудничеству Юг-Юг и поблагодарил азербайджанское правительство за помощь. Отметив образовательные стипендии, предоставляемые кенийской молодежи в рамках программы «Международный образовательный грант Гейдара Алиева», он сказал, что эта стипендия является важным вкладом в укрепление дружбы и партнерства между народами двух стран.

Директор учебного заведения Бенина Вафула выразила благодарность за поддержку, оказанную AIDA в направлении финансовой помощи в очередной раз. По ее словам, эта благотворительная акция станет большим вкладом в создание незабываемых впечатлений об Азербайджане в провинции Вихига.