Расширяются торговые и инвестиционные возможности между Азербайджаном и Израилем

БАКУ /Trend/ - На встрече с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром, а также на азербайджано-израильском бизнес-форуме, состоявшемся в Баку, были обсуждены вопросы расширения экономических связей между двумя странами и новые возможности партнерства.

Об этом сообщили Trend в министерстве экономики Азербайджана.

Согласно информации, министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. В ходе встречи было подчеркнуто, что экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем развивается по восходящей линии. Отмечено наличие значительного потенциала для укрепления совместной деятельности по различным направлениям. Стороны обсудили укрепление правовой базы экономического сотрудничества, увеличение товарооборота, перспективы взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, высоких технологиях и других сферах. Также был рассмотрен ход реализации совместных инвестиционных проектов.

В Баку состоялся азербайджано-израильский бизнес-форум. В мероприятии, наряду с официальными лицами двух стран, приняли участие представители более чем 100 компаний, работающих в сферах промышленности, строительства, фармацевтики, сельского хозяйства, технологий, водоснабжения, транспортной логистики, кибербезопасности, банковского дела, туризма и других отраслях.

На форуме министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами основано на взаимном доверии. Было отмечено, что контакты на высоком уровне играют важную роль в укреплении двусторонних отношений. Сообщалось, что в ходе встречи президентов Азербайджана и Израиля в рамках Всемирного экономического форума в Давосе на прошлой неделе были обсуждены вопросы двусторонней повестки.

Между Азербайджаном и Израилем сформировалось взаимовыгодное партнерство по широкому спектру направлений. Вместе с тем существуют значительные возможности для развития сотрудничества в сферах энергетики, торговли, инвестиций, сельского хозяйства, фармацевтики, транспорта и других областях.

Министр экономики проинформировал о привлекательной инвестиционной среде Азербайджана и созданных для инвесторов возможностях, выразив уверенность в том, что обсуждения, проведенные в рамках форума, будут способствовать реализации новых инициатив и углублению деловых связей.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар высоко оценил динамичное развитие азербайджано-израильских отношений и отметил важность расширения прямых контактов между деловыми кругами. Была подчеркнута необходимость регулярного диалога и увеличения числа совместных проектов для дальнейшего углубления экономических связей.

Исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев отметил вклад проводимых мероприятий и деловых контактов в развитие экономического сотрудничества с Израилем, поделившись своим мнением относительно бизнес-партнерства.

В рамках мероприятия представители Свободной экономической зоны Алят, Агентства по развитию экономических зон и AZPROMO провели презентации о роли Азербайджана как стратегического бизнес-центра Каспийского региона и инвестиционном потенциале страны.

В ходе форума был подписан Меморандум о взаимопонимании между Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики и Ассоциацией производителей Израиля.

В рамках мероприятия также были организованы встречи в форматах B2B и B2G.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!