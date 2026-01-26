Утверждено "Положение об информационной системе "Цифровые государственные финансы" - Указ

БАКУ /Trend/ - Утверждено Положение об информационной системе "Цифровые государственные финансы".

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим указ.

Согласно документу, Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из данного указа.

Министерство финансов Азербайджанской Республики должно принять необходимые меры по формированию, ведению, организации деятельности и развитию информационной системы "Цифровые государственные финансы" (далее - ИСЦГФ).

Совместно с министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики должно быть обеспечено размещение, ведение и совершенствование ИСЦГФ в "Правительственном облаке" в соответствии с Концепцией "Правительственное облако (G-cloud)", утвержденной указом Президента Азербайджанской Республики от 3 июня 2019 года № 718, а также принятие мер по включению ИСЦГФ в "Единый реестр государственных информационных ресурсов, систем и электронных услуг" и в "Государственный реестр информационных систем персональных данных".

Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики совместно с государственными органами, формирующими первоисточники данных, указанных в части 4 Положения, утвержденного пунктом 1 настоящего указа, в течение трех месяцев необходимо принять меры для обеспечения получения этих данных посредством Информационной системы "Электронное правительство" и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.