Азербайджан увеличил закупки электроэнергии из Грузии

БАКУ /Trend/ - За январь-ноябрь прошлого года из Азербайджана в Грузию было экспортировано примерно 493,980 млн кВт⋅ч электроэнергии.

Согласно данным, полученным Trend в Государственном комитете по статистике Азербайджана, доход от экспорта этого объема электроэнергии составил около 28,501 млн долларов США. Экспорт электроэнергии в Грузию по сравнению с аналогичным периодом 2024 года сократился в 2,3 раза в физическом выражении (на 643,9 млн кВт⋅ч) и в 2 раза — в стоимостном (на 29,805 млн долларов).

В то же время за первые 11 месяцев 2025 года Грузия поставила в Азербайджан 50,034 млн кВт⋅ч электроэнергии на сумму 3,252 млн долларов США. Этот показатель как в стоимостном, так и в физическом выражении вырос на 15,7% (на 442 тыс. долларов и 6,8 млн кВт⋅ч соответственно) по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Отметим, что за январь–ноябрь 2025 года Азербайджан экспортировал в общей сложности в четыре страны — Россию, Грузию, Иран и Турцию — 1,221 млрд кВт⋅ч электроэнергии на сумму 69,7 млн долларов США.

Также за отчетный период Азербайджан импортировал из России, Грузии и Ирана 167,5 млн кВт⋅ч электроэнергии на общую сумму 7,2 млн долларов США.