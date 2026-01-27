Спикер парламента Азербайджана прибыла в ОАЭ с рабочим визитом (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 27 января 2026 09:55 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с рабочим визитом, целью которого является участие во 2-й Сессии Женского парламентского форума Парламентской ассамблеи Средиземноморья (ПАС).

Об этом Trend сообщили в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса.

В международном аэропорту города Абу-Даби возглавляемую спикером Милли Меджлиса парламентскую делегацию встречали председатель Федерального национального совета ОАЭ Сагр Гобаш, заместитель председателя Федерального Национального Совета и председатель Женского Парламентского Форума ПАС Марьям бин Тенейа, посол Азербайджана в ОАЭ Эльчин Багиров и другие официальные лица.

В рамках визита предусмотрены выступление Сахибы Гафаровой на сессии Женского парламентского форума ПАС и ряд встреч.

