Назван объем экспорта природного газа из Азербайджана в Грецию в январе-ноябре 2025 г.

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре 2025 года из Азербайджана в Грецию было экспортировано 833 миллиона кубометров природного газа на сумму 428,1 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года этот показатель вырос на 69,7 миллиона долларов США или 19,5% в стоимостном выражении, и снизился на 16,5 миллионов кубометров или 1,9% по объёму.

Для сравнения, в январе-ноябре 2024 года из Азербайджана в Грецию было экспортировано 849,5 миллионов кубометров природного газа, общая стоимость этого экспорта составила 358,4 миллиона долларов США.

Отметим, что в целом за январь-ноябрь 2025 года из Азербайджана было экспортировано 22,804 миллиарда кубометров природного газа на сумму 8,117 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, это на 513,3 миллиона долларов США или на 6,7% больше по стоимости, и на 718 миллионов кубометров или на 3% меньше по объему.

В то же время за первые 11 месяцев 2025 года в Азербайджан было импортировано 252,168 миллиона кубометров природного газа на сумму 39,151 миллиона долларов США. По сравнению с показателями годом ранее, это на 42,8 миллиона долларов США или в 2,1 раза больше по стоимости, а по объему — на 261,4 миллиона кубометров или в 2 раза меньше.