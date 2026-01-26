В период председательства Азербайджана состав Азиатской парламентской ассамблеи расширился

БАКУ /Trend/ - В период председательства Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в Азиатской парламентской ассамблее (АПА) наша страна приложила активные усилия по углублению сотрудничества и диалога в рамках Ассамблеи.

Как сообщает Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, выступая на 16-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи, прошедшей в Королевстве Бахрейн, рассказывая о достижениях, достигнутых в период председательства Азербайджана.

По ее словам, в год празднования 20-летия со дня создания АПА Ассамблея уже превратилась в важный многосторонний институт для конструктивного диалога и солидарности.

Спикер Сахиба Гафарова отметила, что в период председательства Азербайджана состав организации был расширен. Она подчеркнула, что особое внимание уделялось вопросам институционального развития, возобновлению проведения заседаний Бюро и их организации в рамках заседаний постоянных комитетов.

Отмечено, что это, в свою очередь, позволило более оперативно рассматривать и обсуждать вопросы повестки дня организации. Наряду с этим, было подчеркнуто, что большое внимание уделялось созданию новых механизмов, способствующих укреплению деятельности Ассамблеи, в том числе выдвинута инициатива Азербайджана по учреждению Комиссии по делам женщин.

Также сообщается, что в период председательства был достигнут консенсус по решению о формировании бюджета АПА, что имеет важное значение с точки зрения расширения возможностей Ассамблеи.