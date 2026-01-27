В Азербайджане достигнут 100-процентный доступ к оптоволоконному интернету - замминистра

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане достигнут 100-процентный доступ к оптоволоконному интернету.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов в ходе своего выступления на проходящем сегодня в Баку Саммите по связности в сфере гостеприимства.

Он отметил, что за последние пять лет Азербайджан добился значительной цифровой трансформации благодаря проекту "Онлайн Азербайджан". Данная инициатива, запущенная в 2021 году как часть стратегической дорожной карты по развитию интернет-инфраструктуры в стране, была направлена на обеспечение высокоскоростным широкополосным доступом всех граждан, особенно в недостаточно обслуживаемых и отдаленных регионах.

«С гордостью могу отметить, что к концу 2025 года этот проект обеспечил полный охват по всей стране. Доступ к оптоволоконному широкополосному интернету среди домохозяйств и субъектов бизнеса вырос с 9% до почти 100% на сегодняшний день. Это достижение коренным образом переформатировало рынок фиксированного широкополосного интернета в Азербайджане.

Влияние этой трансформации четко отражается в показателях производительности. Согласно данным Ookla Speedtest Intelligence, медианная скорость фиксированного широкополосного интернета в стране выросла с примерно 10 Мбит/с в 2020 году до почти 90 Мбит/с к концу 2025 года», — подчеркнул замминистра.

С.Асадов добавил, что помимо технических достижений, социальное измерение этого прогресса имеет еще большее значение.

"Более 40% работ, проведенных в рамках проекта, было сосредоточено в сельской местности, где проживает около половины населения Азербайджана. Благодаря модели государственно-частного партнерства и замене старых медных сетей на современную оптоволоконную инфраструктуру, мы значительно сократили цифровой разрыв и обеспечили ситуацию, при которой география больше не является препятствием для возможностей. Однако одной инфраструктуры недостаточно для реализации наших цифровых амбиций", - отметил он.