Латвийская ТПП обсуждает перспективы сотрудничества с Азербайджаном в «зелёной» энергетике (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Латвия накопила практический опыт в сфере зелёной экономики и устойчивого развития, в частности в таких областях, как возобновляемая энергия, энергоэффективность, устойчивое строительство и решения циркулярной экономики. Этот опыт может становиться всё более актуальным для Азербайджана по мере того, как страна продвигает энергетический переход и ищет пути диверсификации энергомикса, одновременно повышая эффективность во всех отраслях промышленности и городской инфраструктуре.

Об этом в интервью Trend заявила директор департамента проектов ЕС Латвийской торгово-промышленной палаты Лига Сичева.

Она отметила, что с точки зрения Латвийской торгово-промышленной палаты, сотрудничество в этой сфере наиболее эффективно, когда оно основано на конкретных потребностях и практических приложениях, таких как пилотные проекты, передача технологий и обмен знаниями.

По ее словам, латвийские решения могут создавать добавленную стоимость в таких областях, как интеллектуальное управление энергопотреблением, энергоэффективные здания и экологические технологии, поддерживая цели Азербайджана в области устойчивого развития и одновременно способствуя взаимовыгодному долгосрочному сотрудничеству.

"Основываясь на существующем опыте, крайне важно учитывать готовность местной экосистемы при обсуждении сотрудничества в области зелёных технологий, включая наличие сопутствующих услуг, нормативно-правовую базу и операционную способность для внедрения конкретных решений.

Хотя компании из Латвии и Центрально-Балтийского региона часто хорошо подготовлены к сотрудничеству и могут предложить передовые технологии, различия в структуре рынков и условиях реализации могут представлять определённые трудности, особенно в таких секторах, как строительство, водное хозяйство и переработка отходов.

Также важно учитывать ценовую конкурентоспособность, поскольку рынки часто подвержены влиянию альтернативных решений из других регионов, включая поставщиков из Китая и Турции, работающих на других ценовых уровнях. Решение этих вопросов через тщательную оценку рынка и пилотное сотрудничество может помочь определить решения, которые будут одновременно технически подходящими и экономически эффективными", - сказала Л.Сичева.

По словам директора департамента, в целом, с обеих сторон существует явная готовность и открытость к сотрудничеству в области зелёных технологий.

"Определяя общие приоритеты, подходящие точки входа на рынок и правильных партнёров, сотрудничество может быть построено практично и взаимовыгодно. Сфокусированный, поэтапный подход, объединяющий поставщиков технологий, местных партнёров и государственные институты, поможет обеспечить адаптацию "зелёных" решений к местным потребностям и достижение устойчивых результатов в долгосрочной перспективе", - подчеркнула она.