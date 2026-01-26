Бакинский порт: стратегическое звено на меняющейся логистической карте Евразии

БАКУ /Trend/ - В условиях перестройки глобальных цепочек поставок и геополитических и экономических рисков, с которыми сталкиваются традиционные маршруты, потребность в альтернативных, надежных и устойчивых логистических центрах в Евразии стремительно возрастает. Именно в этом контексте Бакинский международный морской торговый порт (Бакинский порт) становится стратегически важным объектом для десятков стран, стремящихся диверсифицировать грузопотоки между Европой и Азией.

В последние годы Транскаспийский международный транспортный маршрут, более известный как Средний коридор, вступил в качественно новый этап в глобальной торговой повестке. Этот маршрут, соединяющий Китай, Центральную Азию, Каспийский бассейн, Южный Кавказ и Европу, уже начал функционировать как важный транзитный маршрут для ряда грузов. Бакинский порт находится в центре этого маршрута. Расположенный на пересечении коридоров Восток-Запад и Север-Юг, порт играет роль крупной «транзитной платформы» Евразии благодаря своим мультимодальным возможностям – интеграции железнодорожного, автомобильного и морского транспорта.

Неслучайно объем обработки контейнеров в порту за последние пять лет увеличился почти вдвое, а в 2025 году годовой оборот впервые превысил 100 тысяч TEU. Так, в 2020-2025 годах в Бакинском международном морском порту ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) было обработано более 365 860 TEU контейнеров. Только в 2025 году в Бакинском порту было перевалено 107 54 TEU контейнеров, что почти на 40% больше по сравнению с 2024 годом.

В 2026 году планируется перевалка более 110 тысяч TEU грузов в Бакинском порту. Цель состоит в увеличении годовой грузоперевалочной мощности Бакинского порта до 260 000 TEU, что существенно отличается от предыдущего показателя. Следует отметить, что в настоящее время годовая грузоперевалочная мощность порта составляет 150 000 TEU. Было бы неверно объяснять этот рост исключительно цифрами. Речь идет о сочетании факторов, таких как безопасность маршрута, сокращение сроков доставки, снижение рисков и оптимизация затрат. В последних отчетах Всемирного банка о евразийских транспортных коридорах также подчеркивается, что рост перевозок по Среднему коридору является реальным примером адаптации цепочек поставок к геополитическим рискам.

После завершения первого этапа развития порта в 2018 году годовая грузоперевалочная мощность составляла 15 миллионов тонн грузов и 100 тысяч TEU-контейнеров. Планируемое расширение второй фазы – до 25 миллионов тонн грузов и 500 тысяч TEU-контейнеров в год – рассматривается как стратегическая необходимость.

Директор Бакинского международного морского порта Эльдар Салахов сообщил журналистам во время пресс-тура по портовой зоне в конце прошлого года, что результаты проектных работ по второй фазе Бакинского порта станут известны в ближайшие месяцы. Он напомнил, что работы по первой фазе Бакинского порта уже завершены.

«Вторая фаза Бакинского международного морского торгового порта даст пропускную способность в эквиваленте не менее 25 миллионов тонн и более полумиллиона TEU-контейнеров. В настоящее время ведутся проектные работы. Первые результаты станут известны в ближайшие месяцы», -сказал он.

Здесь обращает на себя внимание тот факт, что Бакинский порт, увеличивая свои мощности, одновременно углубляет функциональные возможности. Терминал удобрений, планируемый зерновой терминал, TIR-парк и интермодальный грузовой терминал превращают порт из классического морского порта в комплексный логистический хаб. В частности с точки зрения выхода поставок удобрений и аграрной продукции стран Центральной Азии на европейские рынки Бакинский порт становится критически важными транзитными "воротами".

Интеграцию Бакинского порта с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в феврале 2025 года можно оценивать как переход к единой модели транспортного управления. Этот шаг усиливает координацию между морскими и железнодорожными операциями, сокращает время транзита и снижает логистические издержки. В оценках Международного валютного фонда (МВФ) по транспортным и торговым потокам отмечается, что единые модели управления в мультимодальных перевозках существенно повышают конкурентные преимущества транзитных стран. На примере Бакинского порта это уже проявляется в реальных результатах: увеличивается число блок-поездов, сокращается время ожидания грузов, повышается качество услуг.

Одним из приоритетных направлений стратегии развития Бакинского порта в последние годы является цифровизация. После интеграции порта в структуру ЗАО «Азербайджанские железные дороги» этот процесс приобрел более системный и поэтапный характер. Внедрение цифровых решений не только повышает операционную прозрачность, но и позволяет объединять потоки данных на единой платформе, формируя клиентоориентированную модель обслуживания.

В этом направлении одним из ключевых шагов является разработка решения нового поколения по информационной системе управления портом. С учетом технических ограничений, выявленных в ходе эксплуатации существующей системы в 2020–2023 годах, с 2025 года начата работа над принципиально новой концепцией, и в настоящее время проект находится в активной фазе. Новая система объединит операции порта по обслуживанию судов, грузов, вагонов, автотранспорта и складов на единой операционной платформе, обеспечив возможность планирования грузоперевалки, управления очередями, использования причалов и распределения ресурсов в режиме реального времени. В результате интеграции с другими информационными системами клиенты смогут онлайн получать информацию о статусе своих грузов, этапах исполнения документов и операционных процессах, что существенно повысит качество обслуживания.

Вторым основным компонентом стратегии цифровизации является автоматизация внутренних бизнес-процессов порта на единой платформе. В рамках поэтапно реализуемого проекта обеспечивается выполнение в цифровой среде ежедневных процессов по закупкам, финансам, коммерции, операциям и контрольным пунктам. Интеграция между модулями минимизирует повторный ввод данных, снижает риски, связанные с человеческим фактором, и создает более широкие возможности для отчетности в режиме реального времени. Такой подход, наряду с повышением гибкости управления, способствует более оперативному и обоснованному принятию решений.

Третьим важным направлением является цифровизация инфраструктуры безопасности и наблюдения. На первоначальном этапе проекта на территории порта было установлено современное оборудование наблюдения и аналитики, и система была введена в эксплуатацию. В настоящее время ведутся работы по совершенствованию механизмов технического обслуживания и устранению недочетов, выявленных в действующих аналитических системах. На следующем этапе планируется создание централизованной зоны управления, обеспечивающей контроль всех систем наблюдения и безопасности из единого центра. Это создаст дополнительные возможности для более раннего выявления операционных рисков и более безопасной организации движения грузов и транспорта на территории порта.

В целом цифровизация и переход к единым управленческим платформам в Бакинском порту не только повышают прозрачность операций и возможности контроля, но и существенно ускоряют процессы. Обмен данными в режиме реального времени, электронный документооборот и централизация управленческих функций снижают операционную нагрузку на порт, повышают качество услуг и превращают Бакинский порт в более гибкую, прогнозируемую и конкурентоспособную логистическую платформу на маршруте Среднего коридора.

Тот факт, что Бакинский порт стал первым портом в регионе, получившим сертификат «EcoPorts», а также поставленная цель по достижению нулевого уровня выбросов углерода к 2035 году еще больше укрепляют его международные позиции. Проект по солнечным панелям и системе аккумуляторного хранения энергии (BESS) повышает устойчивость порта не только с экологической, но и с точки зрения энергетической безопасности. В качестве примера шагов в этом направлении можно отметить подписание в ходе COP29 рамочного соглашения об установке солнечных панелей в Бакинском порту. Подписанное с компанией «Tiza Green Energy», дочерней структурой компании «Citaglobal», соглашение о строительстве PV-установки мощностью 5,4 МВт еще раз выдвинуло на передний план роль порта в переходе Азербайджана к чистой энергии.

Западные аналитические центры в своих последних отчетах подчеркивают, что для европейских компаний «зеленый» статус логистических узлов является уже не дополнительным преимуществом, а одним из ключевых критериев выбора. В этом контексте Бакинский порт выступает для европейских инвесторов не просто как транзитная точка, а как платформа для долгосрочного партнерства.

Роль Бакинского порта давно вышла за пределы Азербайджана. Его можно рассматривать как критически важное звено цепочки поставок для Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Китая, Турции и стран Европы. Быстрый рост контейнерных перевозок по маршруту Китай–Европа, открытие новых маршрутов блок-поездов по Среднему коридору и интерес международных финансовых институтов к проекту наглядно это подтверждают.

Обсуждение представителями Всемирного банка возможности финансирования расширения Бакинского порта также подтверждает, что порт признается не только как региональная, но и как глобальная логистическая инфраструктура.

Таким образом, Бакинский порт формируется как один из ключевых столпов новой торговой архитектуры в Евразии на фоне меняющихся геополитических и экономических реалий. Расширение инфраструктуры, «зеленая» трансформация и международное партнерство делают порт все более заметным на глобальной логистической карте. В этом контексте развитие Бакинского порта можно рассматривать как стратегический процесс, который, наряду с амбициями Азербайджана в сфере транзита, способствует формированию более безопасной, устойчивой и прогнозируемой торговой системы между Европой и Азией.

