Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 января

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 27 января.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0185 маната, 1 турецкая лира - 0,0392 маната, а 100 российских рублей - 2,2222 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0185
|AUD
|1,175
|BYN
|0,5753
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1173
|CZK
|0,0833
|CNY
|0,2443
|DKK
|0,2703
|GEL
|0,6316
|HKD
|0,218
|INR
|0,0185
|GBP
|2,3247
|SEK
|0,1901
|CHF
|2,1857
|ILS
|0,5449
|CAD
|1,2379
|KWD
|5,5412
|KZT
|0,3381
|QAR
|0,4662
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5289
|MDL
|0,101
|NOK
|0,1738
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6071
|PLN
|0,4798
|RON
|0,3959
|RUB
|2,2222
|RSD
|0,0172
|SGD
|1,3391
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,323
|TRY
|0,0392
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0395
|JPY
|1,0996
|NZD
|1,014