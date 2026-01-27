Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 27 января

Экономика Материалы 27 января 2026 09:05 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 27 января.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0185 маната, 1 турецкая лира - 0,0392 маната, а 100 российских рублей - 2,2222 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0185
AUD 1,175
BYN 0,5753
AED 0,4628
KRW 0,1173
CZK 0,0833
CNY 0,2443
DKK 0,2703
GEL 0,6316
HKD 0,218
INR 0,0185
GBP 2,3247
SEK 0,1901
CHF 2,1857
ILS 0,5449
CAD 1,2379
KWD 5,5412
KZT 0,3381
QAR 0,4662
KGS 0,0194
HUF 0,5289
MDL 0,101
NOK 0,1738
UZS 0,0141
PKR 0,6071
PLN 0,4798
RON 0,3959
RUB 2,2222
RSD 0,0172
SGD 1,3391
SAR 0,4533
xdr 2,323
TRY 0,0392
TMT 0,4857
UAH 0,0395
JPY 1,0996
NZD 1,014
