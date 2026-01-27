БАКУ /Trend/ - В Баку проходит Саммит по связности в сфере гостеприимства, организованный в рамках совместного сотрудничества Агентства информационно-коммуникационных технологий (ИКТА), компаний «Ookla», Azerbaijan Hotel Association и Azerbaijan Tourism Board.

Как сообщает Trend, на саммите выступят заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов, председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, президент и главный исполнительный директор (CEO) компании «Ookla» Стивен Бай, а также ряд других официальных лиц.

Новость обновляется