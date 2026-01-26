Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Утверждено "Положение об информационной системе электронной конкуренции" - Указ

Политика Материалы 26 января 2026 16:35 (UTC +04:00)
Утверждено "Положение об информационной системе электронной конкуренции" - Указ

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Утверждено "Положение об информационной системе электронной конкуренции".

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте должно принять необходимые меры по внедрению, организации деятельности и развитию Системы электронной конкуренции, совместно с министерством цифрового развития и транспорта обеспечить включение системы в "Единый реестр государственных информационных ресурсов, систем и электронных услуг" и "Государственный реестр информационных ресурсов и систем", а также осуществить государственную регистрацию.

Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из указа.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости