Утверждено "Положение об информационной системе электронной конкуренции" - Указ

БАКУ /Trend/ - Утверждено "Положение об информационной системе электронной конкуренции".

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте должно принять необходимые меры по внедрению, организации деятельности и развитию Системы электронной конкуренции, совместно с министерством цифрового развития и транспорта обеспечить включение системы в "Единый реестр государственных информационных ресурсов, систем и электронных услуг" и "Государственный реестр информационных ресурсов и систем", а также осуществить государственную регистрацию.

Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из указа.