Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ВБ в модернизации энергосети

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, региональный директор Всемирного банка по инфраструктуре в регионе Европы и Центральной Азии Чарльз Кормье, а также региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс обсудили модернизацию энергосети и экспортные проекты.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Отмечается, что на встрече состоялся обмен мнениями по реализуемым в энергетическом секторе Азербайджана проектам и новым возможностям сотрудничества, в том числе в области возобновляемой энергетики, энергоэффективности, модернизации электрических сетей, систем хранения энергии, солнечной энергетики на крышах зданий и региональных энергетических проектов.

“Обсужден ход реализации совместного со Всемирным банком проекта AZURE, подчеркнута его значимость с точки зрения устойчивой интеграции мощностей возобновляемой энергии в электрическую сеть. Отмечена необходимость модернизации, цифровизации и повышения надежности сетей передачи и распределения электроэнергии на фоне растущего спроса со стороны дата-центров и технологий искусственного интеллекта, а также увеличения числа электромобилей”, - передает министерство.

Согласно информации, также рассмотрены возможности сотрудничества с Всемирным банком по проекту «Каспий–Черное море–Европа: Зеленый энергетический коридор».

“Обсуждена взаимосвязь данного проекта с инициативой «Грузия–Румыния: подводный кабель по дну Черного моря», а также их вклад в энергетическую безопасность Европы и роль в региональной интеграции. Затронуты перспективы расширения роли Азербайджана как регионального поставщика энергии не только по экспорту электроэнергии, но и газа.

Кроме того, обсуждены проводимые работы в сфере энергоэффективности и дальнейшие шаги в этом направлении. Рассмотрен существующий потенциал снижения энергопотребления в общественных зданиях, деятельность Фонда энергоэффективности, а также возможности внедрения международного опыта. Целесообразным признано продолжение технической помощи и обмена знаниями в данной сфере”, - говорится в информации министерства.