Юридические лица смогут открыть бизнес-счет, не посещая банк!

Yelo Bank запустил новую услугу, которая значительно упрощает ведение бизнеса для корпоративных клиентов. Теперь юридические лица могут открыть бизнес-счет совершенно бесплатно, полностью в цифровом и безопасном формате через платформу интернет-банкинга, без необходимости посещать банк.



Это нововведение экономит время и обеспечивает максимальное удобство компаниям в эпоху стремительной цифровизации бизнес-среды. Простой интерфейс и интуитивно понятные шаги делают процесс открытия счета максимально легким.



Как это работает? Клиент заходит на страницу интернет-банкинга и выбирает кнопку «Регистрация». Далее заполняет заявку на открытие счета и выбирает нужную валюту. Информация о юридическом лице подтягивается системой автоматически, что экономит драгоценное время клиента. Все документы формируются онлайн и подписываются с помощью ASAN Imza. При желании клиент может отправить копии документов на свою личную электронную почту.



Затем проводится удаленная идентификация личности с помощью видеорешения SIMA. После успешного подтверждения бизнес-счет активируется в тот же день. Обратите внимание, что на данный момент услуга доступна только для новых клиентов в рабочие дни с 09:00 до 17:00.



Сразу после активации счета клиент получает доступ ко всем операциям в системе интернет-банкинга. Возможности интернет-банкинга Yelo на этом не ограничиваются: сервисом одинаково удобно пользоваться как на компьютере, так и со смартфона. Операции по счету, выплата заработной платы, внутренние и международные переводы, заявки на кредит, конвертация валют и другие важные банковские операции осуществляются всего в несколько кликов.



Открыть бизнес-счет в Yelo Bank теперь — просто, надежно и удобно. Воспользоваться услугой можно по ссылке: https://ylb.az/ibank.



Вас интересуют условия бизнес-кредита? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!