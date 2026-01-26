Названо число разрешений, выданных в Азербайджане на импорт оборудования

БАКУ /Trend/ - Регулирующий орган Азербайджана в сфере телекоммуникаций и почтовых услуг — Агентство информационно-коммуникационных технологий (İKTA) — в 2024–2025 годах рассмотрел обращения 1373 юридических и физических лиц о выдаче разрешений на 173 544 единицы оборудования.

Как сообщает Trend со ссылкой на İKTA, из них 452 заявителя обратились за получением специального разрешения на 6970 единиц оборудования различных марок и моделей, предусмотренного Законом Азербайджанской Республики «О перечне предметов, которые могут принадлежать определённым участникам гражданского оборота и допускаются к обороту на основании специального разрешения (предметы с ограниченным гражданским оборотом)».

По 342 обращениям было выдано специальное разрешение на гражданский оборот 4960 единиц оборудования. По 87 обращениям в выдаче разрешения на 368 единиц оборудования было отказано в связи с непредставлением документов, требуемых законодательством. По 19 обращениям заявителям были направлены письма о том, что для 43 единиц оборудования специальное разрешение на гражданский оборот не требуется.

Кроме того, в 2024–2025 годах было зарегистрировано 921 обращение в связи с импортом 166 574 единиц оборудования. По 847 обращениям было дано правомерное заключение на импорт 162 831 единицы оборудования. По 71 обращению, связанному с импортом 3737 единиц оборудования, заявителям было сообщено о необходимости предоставления требуемых документов.

Напомним, что в марте 2024 года İKTA запустило электронную услугу «Разрешения на радиоэлектронные средства» (https://e-permission.icta.az). С внедрением электронной услуги обращения стали рассматриваться быстрее и эффективнее.

Также в январе–декабре 2025 года на основании статьи 19.6.4 Закона Азербайджанской Республики «О лицензиях и разрешениях» была проведена оценка соответствия данных в документах, приложенных к заявлениям, поданным по 283 обращениям на оказание услуг экспресс-почты. В результате по 278 из них было дано положительное заключение на оказание услуг экспресс-почты.